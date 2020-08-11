Son dakika haberleri... Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti
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Son dakika haberleri... Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti

Son dakika gelişmesine göre Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti Yangında 10 kişi dumandan etkilendi Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülerek kontrol altına alındı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar orman ve tarım arazisi yandı.

11.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:54

Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti

Yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülerek kontrol altına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar orman ve tarım arazisi yandı. Balya makinesinin tutuşması sonucu çıkan yangında 3'ü vatandaş, 7'si söndürme ekiplerinden 10 kişi dumandan etkilendi. Söndürme çalışmalarına 2 Helikopter ile orman bölge müdürlüklerine ait arazöz katılırken itfaiye ekipleri de destek verdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mahdumlar yolu üzerinde öğlen saatlerinde balya yapan balya makinesinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yanan balya makinesindeki alevler, rüzgarında etkisiyle yakında bulunan ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede ormanlık alana yayılan alevler 8 hektarlık orman ve tarım alanında etkili oldu. Orman yangınına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevlerin geniş alana yayılması nedeniyle Eskişehir, Bolu, Bursa'dan ekipler takviye olarak gelerek söndürme çalışmalarına katıldılar. 2 yangın söndürme helikopteri, 15 Arazöz ve 8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Diğer taraftan tutuşan balya makinesine yakın olan Naci Düzgün'e ait balya deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle balya deposunda bulunan saman balyaları yandı. Balyaları söndürmek için arazöz ve itfaiye ekipleri uzun süre çaba harcadı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

10 kişi dumandan etkilendi

Alevlere müdahale etmeye çalışan 7'si yangın söndürme ekibinden olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 vatandaş ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika haberleri... Tutuşan balya makinesi 8 hektar ormanlık alanı kül etti

Kaynak: İHA

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