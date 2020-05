Son dakika haberleri: Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor Son dakika güncel haberi... Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün ürünleri tüketiminin dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını, Türkiye'de de hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'inin her gün tütün mamulü kullandığını belirterek, koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterilen başarının tütünden...

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün ürünleri tüketiminin dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını, Türkiye'de de hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'inin her gün tütün mamulü kullandığını belirterek, koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterilen başarının tütünden uzak durmakta da gösterilmesini istedi. Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütün ürünleri kullanımının dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı. Kovid-19 salgını döneminde sigaranın zararlarına ilişkin oluşan farkındalığın devam etmesinin önemini belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Ülkemizde tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yol katedilse de TÜİK'in Türkiye Sağlık Raporu'na göre Türkiye'de sigara kullananların oranı, yüzde 30,6 olurken, her gün sigara kullananların oranı yüzde 26,5, ara sıra sigara kullananların oranı ise yüzde 4,1 olarak ifade ediliyor. Bu rakamlar tütün kullanımının koronavirüs salgını kadar tehlikeli olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor. Tütün kullanımıyla mücadelenin başarıya ulaşması için bireylerin katılımı ve tütünsüz bir hayata adım atma isteği duymaları önem taşıyor." TÜİK 2016 Türkiye Sağlık Araştırması rakamlarına göre Türkiye'nin tütünle mücadelede gösterdiği başarıya değinen Öztürk, Yeşilay'ın da bu kapsamdaki çalışmaların ana yürütücülerinden olduğunu vurguladı. Dünya Tütünsüz Günü'ne özel film Yeşilay olarak 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne özel bir de film yayımlayarak, "O nefes sana lazım olacak" söylemiyle konuya ve güne dikkati çekmek istediklerinin altını çizen Öztürk, filmde umuda ve geleceğe odaklandıklarını kaydetti. Salgının ardından yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığını hatırlatan Öztürk, "Yeniden sokaklara çıkacak, parklarda sevdiklerimizle birlikte zaman geçirecek, çocuklarımızla oyunlar oynayacağız. O günler geldiğinde rahatça nefes alabilmek için sigarayı bırakmak gerekiyor. Biz de filmimizde bunu hatırlatmak istedik." ifadelerini kullandı. "Sağlığın önemi koronavirüs döneminde daha iyi anlaşıldı" Toplumun, sağlığın önemini koronavirüs salgını döneminde daha iyi anladığını, tütün ve tütün ürünlerini bırakmanın sağlık için atılacak en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Koronavirüs salgını, özellikle de hastalığın akciğerleri hedef alması nedeniyle sigara kullanımının zararlarıyla ilgili bir farkındalığa da yol açtı. Ancak önemli olan bu farkındalığı sürdürmek ve kontrollü sosyal hayatın başladığı bu dönemde de aynı ciddiyetle sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almak. Kuşkusuz ki bu önlemlerin başında tütün ürünlerinden uzak kalmak yer alıyor. Tütün ürünlerinden uzak durmanın sadece kendimizi değil, çevremizdeki insanları korumak anlamına da geldiğini unutmamak gerekiyor. Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Ülkemizde ise tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yol katedilse de TÜİK'in Türkiye Sağlık Raporu'na göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Tütün kullanımıyla mücadelenin başarıya ulaşması için bireylerin katılımı ve tütünsüz bir hayata adım atma isteği duymaları önem taşıyor. Bu nedenle biz Yeşilay olarak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor, koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdiğimiz başarıyı tütünden uzak durmakta da gösterelim diyoruz." "YEDAM'a sigarayı bırakmak için 10 bini aşkın çağrı yapıldı" Mücahit Öztürk, Yeşilay olarak sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttükleri çalışmalarla tütün bağımlılığıyla mücadeleye destek verdiklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ile "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" adıyla bir de kampanya başlattıklarını hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Yeşil Dedektör uygulamamız ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor, ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyoruz. Koronavirüs salgını döneminde 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasını yaptık ve sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağladık. Yeşilay olarak sigaranın etkilerinden korunmak ve sigarayı bırakmak isteyen herkesin yanındayız. Koronavirüs salgını döneminde de Yeşilay Danışmanlık Merkezimize sigarayı bırakmak için 10 bini aşkın çağrı geldi, YEDAM'larımızdaki uzman psikologlarımızdan oluşan profesyonel ekibimiz, her bir çağrıya büyük bir titizlikle geri bildirim sağladı." Kaynak: AA