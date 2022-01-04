Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Kalecik Mahallesi Kılıf Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title