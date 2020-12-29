Son dakika haberleri... Tuşba Belediyesi yükselişine hız kesmeden devam ediyor

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi, son zamanlarda hayata geçirdiği projeleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuş durumda. 2019 yılında göreve başlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 20 ay gibi kısa bir sürede yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.

Geleceğin Tuşba'sını ilçe halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiği yaklaşık 20 aylık süre zarfında başarması zor bir rekora imza atarak; modern bir hizmet binası, 92 bin 500 metrekare alana sahip İskele 2. Etap Sahili ile Van halkının yaklaşık yarım asırdır özlemini çektiği İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsüne bağlayan İskele Sahil yolunun 5 bin 300 metrelik kısmını ilçeye kazandırdı. Aynı zamanda Van Gölü'nün 200 metrelik kıyısında bulunan 22 bin metrekarelik alanda tasarlanan Ayanıs Halk Plajı Projesini de önümüzdeki sezon hayata geçirmek üzere yapımına başlandığını dile getirdi.

Bir ilçe belediyesi için pandemi şartlarına rağmen 20 ay gibi kısa bir sürede yapılması güç olan tüm bu projeleri gerçekleştiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gerçekleştirdiği tüm projelerde ilçe halkının ihtiyaç ve taleplerini göz önüne alarak bununla birlikte ilçenin en az 50 yıllık geleceğini öngörerek hayata geçirdi.

"Hizmet binamız 50 yıllık ihtiyaç öngörülerek inşa edildi"

Yaşanan pandemiye rağmen 20 dönümlük peyzaj alanıyla Van'ın ilk kent meydanı olma özelliği taşıyan Tuşba Belediyesi hizmet binasının taban alanı bin 300 metrekare olup, toplam alanı 12 bin 370 metrekaredir. Ayrıca bodrum dahil 6 kattan oluşan hizmet binasını 18 ay gibi kısa sürede tamamlayan Başkan Akman, Tuşbalıların hak ettiği daha fonksiyonel ve daha nezih bir ortamda hizmet almasını sağladı. Tavan ve yer döşemelerinde Selçuklu motiflerinin kullanıldığı hizmet binasında, son teknolojiye göre iklimlendirme sistemi kullandıklarını söyleyen Başkan Akman, "Geleceğe dönük olarak projelendirilen binamız tahmini 50 yıl süre ile ilçemize hizmeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dış cephe tasarımı ise depreme dayanıklı mekanik taşlarla kaplanmıştır. İhtiyaç bakımından gerekli tüm donatılar (mescit, yemekhane, oto park, meclis ve konferans salonu, sığınak v.b.) mevcuttur. Bölgemizdeki iklimsel koşullardan hasar ve onarım gerektirmeyecek şekilde ısıtma sistemi yapılmıştır. Data, güvenlik ve kamera sistemi gibi tüm elektronik hatlar son teknolojiye göre tasarlanmıştır" dedi.

"Bölgenin en büyük millet bahçesini kuruyoruz"

Başkan Akman'ın, Tuşbalılara müjdesini verdiği bölgenin en büyük millet bahçesi olan 'Tuşba Millet Bahçesi'nde proje aşamasına gelindi. Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında yer alan ve Van YYÜ Kampüsü yerleşkesine komşu olan 717 bin 212 metrekarelik alana sahip projenin bölge ekonomisine katma değer sağlayacağını kaydeden Başkan Akman, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların sosyal yaşam kalitesini yükselteceğini dile getirerek, "İskele sahil bandında bulunan Tuşba Millet Bahçesi projemizde; millet kıraathanesi, ibadethane, kütüphane, sergi alanları, el sanatları merkezi, çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları, meydanlar, deprem toplanma alanı, doğal göl, çeşmeler, gösteri alanları, açık otopark, açık havuzlar ile seyir iskelelerinin olacağı büyük piknik ve dinlenme alanları bulunacaktır" şeklinde konuştu.

İkinci millet bahçesi müjdesi

Akköprü Mahallesi'nde bulunan 104 bin 777 metrekarelik alanda ikinci bir millet bahçesi müjdesi veren Başkan Akman, burada yapılacak olan millet bahçesinin ihalesini tamamlayıp yüklenici firmaya teslim ettiklerini söyledi. 360 günde tamamlanacak olan Akköprü Millet Bahçesi'nin bitmesiyle Akköprü Mahalle sakinlerinin hak ettiği hizmete kavuşacağını vurgulayan Başkan Akman, "Daha yaşanılır bir Tuşba için yola çıktığımız ilk günden beri tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özlediğimiz ve hak ettiğimiz hizmetlere kavuşmanın ve başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tuşba ilçemizin bir dinleme, mesire ve yeşil alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

İskele sahil rekreasyon 2. Etap projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 15 milyon TL'ye mal olan İskele Sahil Bandı 2. Etabı, bin 50 metre kıyı uzunluğu ve 92 bin 500 metrekare alanıyla bölgede bulunan ender piknik, dinleme ve eğlence alanlarından biri haline geldi. 18 ay gibi kısa bir sürede Van Gölü'nün İskele kıyı şeridini yeniden düzenlenip yeşillendirerek yaşam alanı haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Akman, ilçeye yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Van halkının istirahat edebileceği nezih ve güvenilebilir bir sahil bandı kazandırdıklarını dile getirdi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Bu proje ile Tuşba ilçesinin gözbebeği konumundaki İskele ile Van Yüzüncü Yıl Üniversite arası sahil şeridini; insanlarımızın sağlıklı bir ortam olarak kullanabilmesi, ilçemizin doğal yapısı korunarak sürdürülebilir estetik, temiz ve daha yaşanabilir bir yeşil çevre oluşturulması hedefledik" diye belirtti.

Bu proje ile oluşturdukları bin 380 metre sahil bandının Van halkı için sağlıklı bir yaşam alanı olduğunu anlatan Başkan Akman, yaklaşık 137 bin metrekare kıyı alanının ıslah edildiğinin altını çizdi. Başkan Akman, "Kıyı şeridinde yürüme, koşu ve bisiklet parkuru imkanı sağlandı. Gençlerin spor yapmaları için plaj voleybolu ve futbol sahası yapıldı. Sergi ve sosyal etkinliler için İnci Kefali, Van kedisi ile 300 metrekare büyüklüğünde havuzlu meydan, lale figürlü DAKA anıt alanı aynı zamanda çocuklar için oyun alanları yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa çocuk survivor parkuru ve gençler için macera parkur alanları kazandırıldı. Halkın dinlenebileceği geniş fitness, piknik ve eğlence alanları yapıldı. Toplamda 117 adet barbekülü kamelya ve piknik masası kurulumu yapıldı. Kıyı şeridi boyunca 3 adet çeşme kuruldu. 24 saat kamera ve mobese sistemi ile daha güvenli bir ortam sağlandı. Bilgilendirme amacıyla duyuru ve anons sistemi kuruldu. Bölgemiz için modern bir proje kazandırıldı. Güvenlik odası, mescit, WC (Engelli WC), çocuk bakım odası, depo ve satış büfesi yapıldı. Bin 380 metre sahil şeridi boyunca araç yolu ve otopark alanları yapıldı. Halkın ihtiyacına yönelik dekoratif satış büfeleri kuruldu. Kiralama sistemi ile halkın kullanımına sunulmak üzere 20 adet bisiklet bırakıldı ve tranbolinler kuruldu" diye konuştu.

Yılların hayali Tuşba Belediyesi ile gerçek oldu

Van'da yıllardır hayal edilen ve sık sık kamuoyu gündemini meşgul eden Sahil Yolu projesi, birinci ve ikinci etaplar şeklinde yine yıllar sonra kendileri tarafından günümüzün şartlarına uygun olarak bisiklet ve yürüyüş yolları da eklenerek yapıldığını anlatan Başkan Akman, göreve geldiği günden bu yana Tuşba'yı marka ilçe haline getirmek için gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını anlattı. Yaptıkları bütün çalışmaları; Tuşba'nın kimliğini yansıtan aynı zamanda özüne sadık kalarak çağın gereklerine uygun şekilde geliştirerek uyguladıklarını ifade eden Başkan Akman, "Hizmetlerimizi yaparken hep bu doğrultuda hareket ettik. Bir belediyenin hizmetlerindeki önceliklerinden biri de yoldur. Yol medeniyettir. Yolun olmadığı yerde medeniyetten bahsetmek mümkün değildir" dedi.

'Sahil Yolu Projesi'ni de bu bağlamda değerlendirdiklerini ve çok önemli bulduklarını söyleyen Başkan Akman, "Yolumuz yaklaşık olarak 5300 metre uzunluğundadır. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkını, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsüne bağlamaktadır. Yeni açılan bu yolumuz, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip olan 'Tuşba Millet Bahçesi' projemizi çevrelemektedir. Aynı zamanda yolumuzun Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü kısmında başlatılmış olan 'Yeşil Bant' çalışmasında da sona gelindi. Ana yollara alternatif olan sahil yolumuza paralel bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Tuşbamıza ikinci halk plajını kazandırdık"

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajını Van'a kazandıran Tuşba Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 22 bin metrekare toplam alana sahip Ayanıs Halk Plajı'nın yapımına başladı. İhale sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan halk plajı 100 iş günü içerisinde tamamlanarak Van halkının hizmetine sunulacak. Yaklaşık 2 milyon 100 bin TL'ye mal olacak olan Ayanıs Halk Plaj bölge halkına kazandırılan ikinci halk plajı olacağını dile getiren Başkan Akman, "Belediyemiz tarafından Van'a kazandırılan Mavi Bayraklı Halk Plajı, çevre illerden de vatandaşların gelmesi üzerine yetersiz kalıyordu ve bize bu konuda çok talep geliyordu. Bizlerde halkımızın bu taleplerini göz ardı etmedik. Vatandaşlarımızın şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri ve aileleriyle dinlenebilecekleri, Van Gölü kenarında çok özel bir plaj alanı projelendirdik, inşallah önümüzdeki sezon hayata geçirmeyi planlamaktayız" dedi.

Başkan Akman, Tuşbanın gelişmesi ve kalkınması için hazırladıkları projelere desteklerini esirgemeyen başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve ilgili tüm bakanlar ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarını arz ettiğini dile getirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı