HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... "TÜRKVET mobil" ile kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek

Son dakika ekonomi haberi: Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygul aması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek.

Son dakika haberleri...
14.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygul aması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken yeni tip koronavürs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok uygulamayı da vatandaşların kullanımına sunuyor.

Geçen yıllarda tüketiciler için bir Avrupa Birliği projesi olan Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) mobil uygulamasını kullanımına sunan Bakanlık, şimdi ise temmuz ayı itibarıyla Bakanlıkça yeni geliştirilen TÜRKVET mobil uygulamasını vatandaşın kullanımına açtı.

Bu mobil uygulama sayesinde sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpe numarasını girerek sorgulama yapan vatandaşlar, alacakları kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" ile ilgili bilgileri anlık öğrenebilecek.

Cep telefonlarına indirebilen TÜRKVET mobil uygulamasıyla yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilmesi ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması ile kurum iş yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor.

Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının temmuz ayında uygulamaya koyduğu TÜRKVET mobil uygulamasını anlattı.

Kurbanlığın hayat hikayesini cep telefonundan öğrenme imkanı

Eskiden hayvan alacak vatandaşların HaySag mobil uygulamasını kullandığını belirten Çiftgül, "Bakanlık bu uygulamayı daha da geliştirip ileri götürerek TÜRKVET mobili devreye koydu. Böylece içerisinde hayvanın hayat hikayesi olan, aşılama çalışmalarını ve hayvana ait bilgileri gösteren uygulama oldu." dedi.

Çiftgül, vatandaşların cep telefonlarına TÜRKVET mobil uygulamasını indirip kullanabileceklerini aktardı.

Satın alınacak kurbanlık hayvanın küpe numarasının mobil uygulamaya yazılmasıyla hayvanın tüm bilgilerinin ekrana yansıyacağını anlatan Çiftgül, "Vatandaşlar, hayvanın küpe numarasını TÜRKVET mobil uygulamasından sorgulatarak doğduğu tarihten bugüne kadar yapılan aşılama çalışmalarını, doğurduğu hayvan sayısı ve kurbanlık olup olmayacağını TÜRKVET'in mobil veya HaySag'ın uygulaması ile öğrenebilir." diye konuştu.

Uygulamayla kurbanlığın sevke uygun olup olmadığı da öğrenilebilecek

Erhan Çiftgül, TÜRKVET mobil uygulamasıyla hayvanın sevk edilme durumunun da öğrenilebildiğine işaret ederek, bu uygulamanın alıcı ve satıcının Türkiye'nin dört bir yanına götüreceği hayvanın sevke uygunluğunu da öğrenebilmesine imkan sağladığını aktardı.

Söz konusu uygulamanın hem hayvan alıcısına hem de satıcısına birçok açıdan fayda sunduğuna dikkati çeken Çiftgül, "TÜRKVET uygulamasıyla vatandaşlar, küpe numarasından sorgulattığı hayvanın dişi ise anne olup olmadığı, en son ne zaman doğurduğu, yaklaşan ve sonraki tahmini doğum tarihi gibi durumları kolaylıkla görebilecek." dedi.

Bakanlığın geliştirdiği TÜRKVET mobil uygulaması, Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler Güncel
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Davran Hande Yener Demet Akbağ
Spor Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... "TÜRKVET mobil" ile kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:34:16. #1.14#
title