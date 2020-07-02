Son dakika haberleri | TürkTraktör'ün "Tarlam Cepte" uygulamasından 20 bin çiftçi yararlanıyor Son dakika gelişmesine göre TürkTraktör'ün çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlamak üzere geliştirdiği "Tarlam Cepte" mobil uygulamasını 20 bin çiftçi kullanıyor.

TürkTraktör'ün çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlamak üzere geliştirdiği "Tarlam Cepte" mobil uygulamasını 20 bin çiftçi kullanıyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, şirket, geçen yı, tarımda teknoloji kullanımını destekleyen ve saha çalışmalarında çiftçilere karar desteği sağlayan kullanıcı dostu "Tarlam Cepte" uygulamasını tanıtmıştı.

Çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran tavsiyelerde bulunurken, tarımsal üretime katma değer sunan bir çözüm olması için geliştirilen uygulama üzerinden 250 bin dekar tarım arazisinin takibi yapılıyor.

Uygulamadan en çok Ankara, İstanbul ve Konya illerindeki çiftçiler yararlanıyor

Açıklamaya göre, sektörde "bir ilk" olarak dikkati çeken Tarlam Cepte'nin sunduğu önemli avantajlardan faydalanarak uygulamayı kullanan çiftçilerin sayısı ise ilk yılında 20 bine ulaştı. Tarlam Cepte uygulamasından en çok Ankara, İstanbul ve Konya illerindeki çiftçiler yararlanıyor.

TürkTraktör, korona virüs salgınında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve çiftçilerin sahadaki çalışmalarını kolaylaştırıp desteklemek adına nisan ve mayıs aylarında Tarlam Cepte'yi tamamen ücretsiz olacak şekilde kullanıma sunmuştu.

TürkTraktör'ün bu çalışmasıyla, salgın döneminde de yeni birçok çiftçi Tarlam Cepte'den yararlanmaya başladı. Uygulamanın en çok kullanılan ve sevilen yüksek çözünürlüklü uydudan bitki sağlığı takibi özelliği ise pandemi döneminde çiftçilerin en önem verdiği özelliklerden oldu.

Mobil cihazlar üzerinden arazi özelindeki tüm ulaşmak mümkün

Açıklamaya göre, uygulamayı akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren tüm kullanıcılar ücretsiz olarak bulundukları bölgenin hava durumundan, bakanlığın tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar birçok güncel bilgiyi edinebiliyor.

Kullanıcılar ücretsiz özelliklere ek olarak, yılda 365 TL karşılığında tarlasına özel olarak sunulan ileri özelliklerden de faydalanabiliyor. Tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkan tanıyan "kullanıcının tarlasına özel" takip özelliği sayesinde çiftçiler, erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını alıyor, uydudan sağlanan görüntüler ile bitki sağlığını düzenli olarak tarlaları özelinde takip edebiliyorlar. Risk ve kuraklık raporları, traktör ve ilaçlama kullanım saat önerileri ile yetiştiricilik tavsiyeleri ise çiftçilerin bu hizmet ile yararlanabileceği diğer imkanlar arasında yer alıyor.

"Tarlam Cepte" uygulaması "http://www.tarlamcepte.com" internet sitesinden ve "Google Play" ile "Apple Store" üzerinden indirilerek kullanılabiliyor.

Kaynak: AA