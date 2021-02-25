Son dakika haberleri! TÜRKPATENT'in "Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması"na başvurular 28 Şubat'ta sona erecek

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl ilkini düzenlediği "Patentle Türkiye-Birinci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması"na başvurular pazar günü sona erecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl ilkini düzenlediği "Patentle Türkiye-Birinci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması"na başvurular pazar günü sona erecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ücretsiz başvurabiliyor.

Bu yıl ilk kez lise öğrencilerine yönelik TÜRKPATENT tarafından düzenlenen "Patentle Türkiye-Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması ile öğrencilerin teknolojik gelişiminin önemli araçlarından olan patent konusunda farkındalıklarının artırılması, patent araştırması yapma ve patent-faydalı model başvurusu gerçekleştirme konularında bilgi ve tecrübe kazanmaları amaçlanıyor.

Ayrıca, okullarda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı verilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya başvuracak katılımcılar, TÜRKPATENT'in elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden (epats.turkpatent.gov.tr) patent ve faydalı model başvurusu yaparak katılım sağlayabiliyor.

Katılımcılar birden fazla buluşu için de yarışmaya başvuru yapabiliyor.

Değerlendirme kriterleri

Öğrenciler yarışmaya bağımsız ya da grup halinde katılabiliyor. Başvurular, oluşturulacak jüri tarafından başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik, ticarileşme potansiyeli kriterlerine göre değerlendirilecek.

Yarışmada dereceye giren adaylardan birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira, 4'üncü ve 5'inciye 5'er bin lira verilecek. 5'incilik ve 30'unculuk arasındaki yarışmacılara da çeşitli tutarlarda ödül takdim edilecek ve toplam 125 bin liralık ödül dağıtılacak.

Yarışmanın ödül töreni, jürinin başvuruları değerlendirmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları göz önüne alınarak bu yıl belirlenecek bir tarihte düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur