Türkmenler, yeni hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün pazarlık konusu olmasını istemiyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak'ta yeni hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün bir kez daha siyasi pazarlık konusu olmaya başladığını ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak'ta yeni hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün bir kez daha siyasi pazarlık konusu olmaya başladığını ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Salihi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'ün özellikle Kürt siyasi partileri tarafından gündeme getirildiğini, Türkmenler olarak Kerkük'ten taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Hükümet kurma sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Salihi, bu hassas süreçte Kerkük'ün yeniden siyasi pazarlık konusu olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Konuya ilişkin Bağdat'taki hemen hemen tüm siyasi taraflarla görüştüklerini aktaran Salihi, siyasi koalisyonların çağrılarına olumlu yanıt verdiklerini kaydetti.

Salihi, yeni hükümette Kerkük'teki devlet görevlerinde Türkmen, Arap ve Kürtler olmak üzere tüm kesimler arasında dengeli dağılımın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Kerkük dosyasının Bağdat'taki siyasi süreçten uzak tutulmasını sağlayacaklarını söyleyen Salihi, mecliste Türkmen vekiller olarak kurdukları ve başkanlığına kendisinin seçildiği Türkmen Grubu olarak Kerkük ile ilgili ciddi adımlar atacaklarına işaret etti.