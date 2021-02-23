Son dakika haberleri: Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
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Son dakika haberleri: Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

23.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:24
Son dakika haberleri: Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirterek, "Enerji, ulaştırma, yüksek teknolojiler ve...

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirterek, "Enerji, ulaştırma, yüksek teknolojiler ve başka konularda birlikte projeler yapabiliriz." diye konuştu.

Meredov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili görüşmede Türkmenistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla birçok konunun ele alındığını dile getiren Meredov, "Siyasi ve diplomatik konularda ikili ilişkilerimizi gelecekte daha da geniş bir şekilde gerçekleştirmek için potansiyelimize baktık. Uluslararası teşkilatlar çerçevesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan ve gelecekte yapılacak iş birliğimizi konuştuk. Özellikle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde birlikte yapılacakları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı ilişkileri canlandırmak ve daha yüksek derecede hayata geçirmek amacıyla 2021 yılı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğine değinen Meredov, bu ziyaret kapsamında iki ülke Dışişleri Bakanlarının üzerine düşen görevlerin de ikili görüşmede ele alındığını belirtti.

Meredov, görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin de değerlendirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sadece 2020'de salgına rağmen ikili ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar oldu, kötü değil. İlişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Enerji, ulaştırma, yüksek teknolojiler ve başka konularda birlikte projeler yapabiliriz. Biz kendi tarafımızda planları, programları düzenleyeceğiz ve Türk arkadaşlarımıza teklif edeceğiz."

Türkmenistan ile Türkiye'nin ortak kültür ve tarihe sahip iki ülke olduğunu dile getiren Meredov, "Kültür, eğitim, bilim, sağlık iş birliği konularını da konuştuk ve gelecekte bu çalışmaları yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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