Son dakika haberleri... Türkiye'ye sığınan 100 Iraklı göçmen ülkesine döndü

Son dakika haberi: Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce yerlerinden edilen ve Türkiye'ye sığınan 100 göçmen, gönüllü olarak yaşadığı kentlere döndü.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce yerlerinden edilen ve Türkiye'ye sığınan 100 göçmen, gönüllü olarak yaşadığı kentlere döndü.

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Irak Göç ve Göçmen Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki saldırıları nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan 100 göçmenin Irak'a döndüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık ile Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla göçmenlerin otobüslerle gönüllü olarak önceden yaşadığı kentlere geri döndüğü ifade edildi.

Göçmenlerin Musul, Enbar ve Salahaddin kentlerine geldikleri belirtilen açıklamada, bu kentlerde istikrar ve güvenliğin sağlandığının altı çizildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'ten temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb