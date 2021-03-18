Son dakika haberleri | Türkiye Yazarlar Birliği Çanakkale şehitlerini andı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla şehitleri andı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla şehitleri andı.

"Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın gerisinde yatan güç; genç yaşlı, köylü şehirli, erkek kadın binlerce vatan evladının vatan savunması için tek vücut, tek yürek haline gelmiş olmalarıdır." denilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Zaferi, konu vatan ve milletimizin bekası olunca tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen, barbarların zalimlerin en gelişmiş silahları karşısında inanç ve imanla neler yapabileceğimizin, dünyaya nasıl meydan okuduğumuzun da adıdır.

Bugün de kahraman Mehmetçiklerimiz ülkemizi tehdit eden, huzurumuza ve güvenliğimize kast eden güçlere karşı, bükülmez bileği, eğilmez başıyla 'Çanakkale Ruhuyla' mücadele ediyor. Bütün dünya, dost düşman bilsin ki Çanakkale'yi aşılmaz kılan dirayetimiz, cesaretimiz devam ediyor. Allah ordumuzu daima muzaffer kılsın.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, vatanımız ve bayrağımız için kahramanca savaşarak bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu