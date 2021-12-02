Son dakika haberleri! Türkiye Sigorta'dan çocuklara "sıfır atık" eğitimi desteği

ERZURUM (AA) - Türkiye Sigorta, Çevreci Çocuk Yayınevi tarafından çıkarılan Sıfır Atık Eğitim Seti'nin destekçisi olarak Sivas, Erzurum ve Hakkari'deki ilköğretim öğrencilerine 10 bin kitap bağışladı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerin sıfır atık yaşamla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Türkiye Sigorta, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, eğitim setlerinin yanı sıra çocuklara doğada yetişen kalem hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, iklim değişikliğinin, herkesin taşın altına elini koyması gereken küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Bu sorunla mücadelede Sıfır Atık konusundaki bilinç önemli rol oynuyor. Bu çerçevede, hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma ve gücünü iyilik için kullanma anlayışına sahip Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık Eğitim Seti'ne sponsor olduk. Bu setlerin doğaya dost ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Türkiye Sigorta ailesi olarak bu projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Benli, Sıfır Atık'ın hem ekonomiye hem de sürdürülebilir geleceğe katkısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı. Bu yüzden yaşam tarzlarımızı sıfır atık odaklı yeniden tasarlamalıyız. Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık bir şirket olmayı da öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Sıfır Atık yolculuğumuzda, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçiş için çalışmalarımızı başlattık."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet