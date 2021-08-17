Son dakika haberleri | Türkiye Sigorta Birliği'nden Batı Karadeniz'deki sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılarak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi kapsamında hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararları alındı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılarak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi kapsamında hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararları alındı.

TSB'den yapılan açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Birliğin Yönetim Kurulu'nun, dün olağanüstü toplandığı, 11 Ağustos'ta Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmelerin değerlendirildiği ifade edilerek, toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğinde şu kararlar alındı:

"Zararların bir an önce giderilebilmesi, sektöre yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması tavsiye edilmektedir. Oluşan zararın kapsam dahilinde olduğu tespit edildikten sonra izlenmesi gereken hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerin kendilerinin belirleyecekleri bir oranda avans ödemesi yapılması tavsiye edilmektedir."

Açıklamada, bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörünün ilgili tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt