Son dakika haberleri... Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, Bükreş'te yapılacak

Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan'da Bükreş'te yapılacağı açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan'da Bükreş'te yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan'da Bükreş'te gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beraberindeki heyet ile katılacağı belirtilerek, şöyle denildi: "Söz konusu toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi, ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınması planlanmaktadır. Bu yılki toplantı, müstakbel NATO Zirvesinin öncesine denk geldiği cihetle, üç müttefikin zirveden ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir. Öte yandan, Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne iştirak etmeleri planlanmakta."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı