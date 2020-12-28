Son dakika haberleri | Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Komando Okulu arasında iş birliği
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Son dakika haberleri | Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Komando Okulu arasında iş birliği

28.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:44
Son dakika haberleri | Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Komando Okulu arasında iş birliği

Son dakika haberlerine göre Oryantring sporunun geliştirilmesi, yeni eğitim alanlarının oluşturulması ve güncel eğitimlerin verilip, yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Oryantring sporunun geliştirilmesi, yeni eğitim alanlarının oluşturulması ve güncel eğitimlerin verilip, yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, imza törenine Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı bildirildi.

Protokol kapsamında, oryantiring branşında görev yapacak jandarma ve uzman personelin eğitim alması, bunlara lisans çıkartılarak yapılacak müsabakalara katılımlarının sağlanması, yeni harita alanlarının oluşturularak bu alanlarda eğitimlerin ve müsabakaların yapılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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