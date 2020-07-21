Son dakika haberleri | Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin mayıs ayında yurt dışı varlıkları 227,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin mayıs ayında yurt dışı varlıkları 227,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,3 azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 5,8 düşüşle 562,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, mayıs sonunda eksi 343,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 334,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 14 azalışla 90,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,3 düşüşle 83,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 5,6 gerileyerek 44,8 milyar dolara indi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna göre yüzde 2,9 azalışla 155,4 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 112,8 milyar dolar

Portföy yatırımları, mayısta 2019 sonuna göre yüzde 17 azalarak 112,8 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30,2 düşüşle 22,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51 gerilemeyle 7,6 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,1 azalışla 48,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, mayısta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 2,4 azalarak 293,8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,3 azalışla 32,2 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 13,2 artışla 15,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,5 azalarak 62,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3,5 gerileyerek 93,6 milyar dolara indi.

Kaynak: AA