Son dakika haberleri... Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Srebrenitsa kurbanlarını anma projesine destek Son dakika güncel haberi... Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile eşi Pınar Koç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında soykırım kurbanlarını anmak amacıyla düzenlenen "Neden Yoksun?" isimli projeye destek oldu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile eşi Pınar Koç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında soykırım kurbanlarını anmak amacıyla düzenlenen "Neden Yoksun?" isimli projeye destek oldu.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehri ve civarında, 1995 yılında yapılan soykırımda Sırp askerleri tarafından katledilen 8 binden fazla Boşnak sivili anmak için hayata geçirilen projeye, Büyükelçi Koç ile eşi de ay yıldızlı kahve fincanı bağışladı.

Aida Sehovic tarafından yürütülen proje kapsamında, soykırım kurbanlarının sayısını temsilen 8 bin 372 kahve fincanı bir araya getirilerek, öldürülen kurbanlara "Neden Yoksun?" sorusu soruluyor.

Çatışma Sonrası Araştırma Merkezi ile iş birliğinde hayata geçirilen proje, soykırımın 25. yılı etkinlikleri kapsamında 10 Temmuz Cuma günü Srebrenitsa şehri yakınlarındaki Potoçari Anma Merkezi'nde sergilenecek.

Bu arada, projeye ilk fincan bağışının Büyükelçi Koç ve eşi tarafından yapıldığı bildirildi.

"Neden Yoksun?" isimli proje, Potoçari Anma Merkezi'nde 10 Temmuz'dan itibaren ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA