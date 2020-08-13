Son dakika haberleri! Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Adalet Bakanı Selimi'yi ziyaret etti Gelen son dakika haberlerine göre Kosova Adalet Bakanı Selim Selimi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Kosova Adalet Bakanı Selim Selimi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Kosova Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Selimi, "Kosova'nın devlet inşa sürecinin her aşamasında ve özellikle de Kosova'nın uluslararası öznelliğinin güçlendirilmesi" yönünde Türkiye'nin sağladığı destekten dolayı Sakar'a teşekkür etti.

Selimi, yasama gündemi, Ticaret Mahkemesinin kurulması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve adalet sistemindeki reformlar gibi görevde bulunduğu süredeki öncelikleri hakkında Sakar'ı bilgilendirdi.

Büyükelçi Sakar da Ticaret Mahkemesinin kurulmasının çok önemli ve yararlı olduğunu ifade ederek, bu şekilde yabancı yatırımcılara son derece pozitif bir mesaj iletileceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki iş birliğin güçlendirilmesi yönünde hazır olduklarından dolayı Selimi'ye teşekkür eden Sakar, Türkiye'nin Kosova devleti ve kurumlarını her önemli süreçte desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA