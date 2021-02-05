Son dakika haberleri! Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu, Filistin Çalışma Bakanı ile görüştü
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Son dakika haberleri! Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu, Filistin Çalışma Bakanı ile görüştü

05.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:32
Son dakika haberleri! Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu, Filistin Çalışma Bakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş'i ziyaret ederek Filistin'deki çalışma hayatı konusunda görüştü.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş'i ziyaret ederek Filistin'deki çalışma hayatı konusunda görüştü.

Filistin Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Çalışma Bakanı Ebu Ceyş'in Büyükelçi Demirer'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bakan Ebu Ceyş, İsrail'in işgali altındaki bölgelerde Filistinlilerin karşılaştığı zorluklar ve hak ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Demir, Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının "işgalin, uluslararası hukuka uygun olarak bitirilmesi ve Filistinlilerin haklarının savunulması" olduğunu belirtti.

Bakan Ebu Ceyş ise Filistin'deki tüm sektörlerin gelişiminde ve uluslararası alanda Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür etti.

Filistin Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında anlaşma imzalanması konusunda anlaşan taraflar, konuyla ilgili çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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