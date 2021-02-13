Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin Kovid-19 aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinden valiler ile belediye başkanları salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kan bağışçılarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması bağışların azalmasını önledi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçılarının muaf tutulması sayesinde bağışlarda azalmanın önüne geçildiğini belirtti.

Kınık, Kızılay kan bağış merkezlerinin koronavirüsün bulaşma riskinin en az olduğu yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların gönül rahatlığıyla bu merkezlerde kan bağışında bulunabileceğini ifade etti.

"Ocak 2020'de 230 bin 791 kişi kan bağışı yaparken Ocak 2021'de 230 bin 411 kişi Kızılaya kan bağışında bulundu." bilgisini paylaşan Kınık, Türkiye'de her gün 350'den fazla noktada yerleşik ve mobil ekiplerle kan bağışlarını kabul ettiklerini kaydetti.

"Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, esnafın öncelikle aşılanması halinde salgının hızının kesileceğini ifade etti.

Huzurevi sakinleri Kovid-19 sürecinde vakitlerini sosyal ve kültürel etkinliklerle geçiriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde yaşlıların kuruluşlarda vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için sosyal servisler koordinatörlüğünde farklı çözümler üretiliyor. Huzurevi sakinleri salgın sürecinde vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü