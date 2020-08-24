Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son dakika haberleri! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
24.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:21

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

"Toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, açıklamalarda bulundu:

"Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Hele hele plajlar, buralar ayrı bir felaket. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Can kaybında küçük de olsa bir artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Milletimizden bir kez daha, 'TMM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı şekilde riayet etmesini istiyoruz. Bunlar rastgele ifade edilen, laf olsun diye tekrarlanan kurallar değildir. Her bir kuralın gerisinde çok büyük tecrübe, emek, bedel ve acı vardır."

"Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız. Türkiye'nin, üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor. Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda tarihi mücadele yürüten bir ülke olarak gücümüze, dikkatimize, enerjimize sahada ihtiyacımız var. Bu büyük potansiyeli salgına kurban vermeyelim. Denizi geçtiğimiz bir yerde derede boğulmamak için hep birlikte çok daha dikkatli, dirayetli, kararlı hareket edelim."

"Milletimden bir kez daha rica ediyorum, Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım, uymayanları ikaz edelim." ifadesini kullanan Erdoğan, "Lütfen, şu sigaralarınızı artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanını imzalıyorsunuz, o sigaranın dumanıyla. Bunu da bir kenara koymanız lazım. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz." şeklinde konuştu.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Konsey Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla İzmir'de başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, geçen haftalarda 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden 42 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, 150 temaslının takibe alındığını bildirdi.

Şanlıurfa'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 83 bin 600 lira ceza uygulandı.

Düzce'de ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te tedbirler kapsamında dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişler Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla yapılırken, kente giriş ve çıkışlarda da bu uygulamanın kullanılacağı bildirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan Belediyesindeki bazı çalışanların Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla belediyeye girişlere kısıtlama getirildi.

Şanlıurfa Valiliği, salgınla mücadele kapsamında valilik isminin kullanılarak yapılmak istenen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar Valiliği, ek tedbirler kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Kırıkkale'de tedbirler kapsamında sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları yasaklandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkmasına karşın İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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