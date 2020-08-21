Son dakika haberleri... Türkiye'nin doğalgaz keşfi İngiltere basınında
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Son dakika haberleri... Türkiye'nin doğalgaz keşfi İngiltere basınında

Son dakika gündem haberi... İngiltere basını, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yoğun ilgi göstererek, "Ülke ekonomisi ve enerji güvenliği için tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Türkiye'nin doğalgaz keşfi İngiltere basınında
21.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:05

İngiltere basını, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yoğun ilgi göstererek, "Ülke ekonomisi ve enerji güvenliği için tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos' ta yaptığı açıklamada Türk milletine "müjde" vereceğini dile getirmesinin ardından bugün Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'ın müjdesi İngiliz basınında yoğun ilgi gördü. İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Erdoğan'ın Karadeniz'de önemli gaz kaynakları bulunduğunu açıklaması üzerine Türkiye'nin enerji ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayacağı bir keşif yaptığını belirtti. Reuters, bulunan rezervin Türk enerji şirketlerinin hisselerini artıracağını ve Türk lirasının tekrar yükselmesini sağlayacağını yazdı. Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih'in Temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirten Reuters, beklenen doğalgaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfini selamlıyor" başlığı ile verdiği haberinde Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir doğalgaz keşfi yaptığını okuyucularına duyurdu. Financial Times, yapılan keşfin ülke ekonomisine ve enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu belirtti. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

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