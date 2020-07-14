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Son dakika haberleri: Türkiye'nin devleri arasında 29 Bursa firması

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"listesinde yer alan Bursalı 29 firmayı tebrik eden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Açıklanan firmalar arasında, borsamız üyesi 8 firmanın da yer alması...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin devleri arasında 29 Bursa firması
14.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:02

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"listesinde yer alan Bursalı 29 firmayı tebrik eden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Açıklanan firmalar arasında, borsamız üyesi 8 firmanın da yer alması bizi ayrıca sevindirdi. Ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan tüm firmalarımızın yönetim kurulları başta olmak üzere; bütün yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listenin zirvesinde, 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı 37 milyar 70 milyon lira ile Ford Otomotiv A.Ş. 25 milyar 850 milyon lira ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. izledi. Listede aynı zamanda, Bursa markası 29 firma yer aldı.

İSO'nun açıkladığı araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursalı 29 firma arasında yer alan 8 firmanın, bağlı olduğu odanın yanı sıra; Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu hatırlatırken, "Listede borsamız üyesi Sütas 57, Pro Yem 112, Hastavuk 228, Akbaşlar Tekstil 364, Marmarabirlik 437, Özdilek 439, Harput Tekstil 442. ve Göliplik Şeremet Tekstil ise 470. sırada yer alarak bizleri gururlandırdı" dedi.

"Ülkemize katma değer sağlayan firmalarımızı kutluyorum"

İSO 500'deki kuruluşların, 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16,4 artırarak, 1 trilyon liranın üzerine çıkardığını kaydeden Özer Matlı,"Listedeki Bursalı firmalarımız, üretimden net satışlarını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3 artırarak, 33 milyar 350 milyon 108 bin 936 liraya çıkarmışlardır. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçlere rağmen üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunan firmalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere; tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Stratejik konumu, köklü sanayisi, sektörel çeşitliliği, uluslararası deneyimi ve nitelikli işgücü ile Bursa, Türkiye'nin göz bebeği olmaya devam edecektir" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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