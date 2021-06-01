Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Irak Cumhurbaşkanı Salih'e güven mektubunu sundu
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Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Irak Cumhurbaşkanı Salih'e güven mektubunu sundu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Irak Cumhurbaşkanı Salih'e güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e güven mektubunu sundu.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Salih, Büyükelçi Güney'den güven mektubunu teslim aldı.

Salih, "Irak olarak, uluslararası ve bölgesel gerginliğin azaltılması için dengeli ilişkileri kurmaktan yanayız. Terör, aşırıcılık ve iklim değişikliği konularında koordinasyonu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı, Güney'in yanı sıra Filipinler, Rusya, Somali, Özbekistan ve Etiyopya'nın Bağdat büyükelçilerinin de güven mektubunu teslim aldı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyükelçilere başarılar diledi.

Büyükelçi Güney'den "yola devam" mesajı

Büyükelçi Güney de güven mektubunu sunduktan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güven mektubumuzu sunduk. Bayrağımızı çektik. Yola devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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