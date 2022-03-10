Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. - Haberler

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Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

AA / Güncel

Antalya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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