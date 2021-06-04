Son dakika haberleri | Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sağlık Bakanı Ehanire tarafından kabul edildi
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Son dakika haberleri | Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sağlık Bakanı Ehanire tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri | Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sağlık Bakanı Ehanire tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Ehanire, başkent Abuja'daki Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Nijerya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve Büyükelçilik mensuplarının da hazır bulunduğu görüşmede, Bayraktar, Türkiye'deki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, Türkiye ile Nijerya arasında müzakereleri devam eden sağlık ve tıp bilimleri alanındaki anlaşmaları, Kovid-19'a bağlı gelişmeler çerçevesinde güncelleyerek ele almak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Bayraktar, sağlık alanında yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların Nijerya'ya ilgi duyduklarını aktardı.

Bakan Ehanire de Kovid-19'un tüm insanlık için tehdit olduğuna işaret ederek bu bağlamda sağlık alanında Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Ehanire, Türk yatırımcıların Nijerya'da sağlık alanında faaliyet göstermek istemesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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