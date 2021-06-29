Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE
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Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli operasyonu sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli operasyonu sürüyor. Yavuz Ayılmazdır'a gerçekleştirilen operasyon saat 02.00'de başladı. İlk olarak sağ kol nakledilen Ayılmazdır'a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip sol kol nakil operasyonunu sürdürüyor.

Operasyonun gidişatıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk olarak sağ kolun nakledildiğini ve 7 saat sürdüğünü söyledi. Kalabalık ekiple ameliyatın sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, 'Kolayladık ameliyatı ama ne olacağı belli olmaz. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Mikro cerrahi ameliyatıdır bu. Önce sağı naklettik. Sonra sola başladık ancak sağa tekrar döndük bazı revizyonlar gerekti. Sanırım 2 saate kadar biter. Zaman zaman aksaklıklar oluyor ama 2 saate biter herhangi bir aksilik olmazsa" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE
Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE
Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE
Son dakika haberleri | TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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