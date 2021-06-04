Son dakika haberleri: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "Dünya Çevre Günü"nü kutluyor

Son dakika haberleri: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünya genelinde çevre hassasiyetlerinin giderek arttığını ve gelecek için şimdiden önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "2020 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün...

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünya genelinde çevre hassasiyetlerinin giderek arttığını ve gelecek için şimdiden önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "2020 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57'sini oluşturuyor ve sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföydeki payı yüzde 63." dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, banka daha yaşanabilir bir dünyanın ancak çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlarla mümkün olduğuna işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztop, 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nün bu yılki temasının doğayı iyileştirmek için verilen hasarın önlenmesi, durdurulması ve tersine çevrilmesine işaret eden Ekosistem Restorasyonu olduğunu belirtti. Öztop, "Dünya Çevre Günü, çevreye verilen zararların; canlıların ve gezegenimizin hayatını tehlikeye attığını tüm insanlığa hatırlatarak farkındalık yaratıyor. Çevre konusunda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Banka olarak küresel ve ulusal bakış açımızla, kapsayıcı ve stratejik finansman sağlayıcı rolümüzü sürdürmeye ve iklim değişikliği ile mücadelenin finansmanını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2020 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57'sini oluşturuyor"

Banka olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Türkiye'de örnek teşkil edecek işlere imza attıklarını belirten Öztop, şunları aktardı:

"Sorumlu bankacılık anlayışımız ile sadece finansal riskleri değil çevresel ve sosyal riskleri de kredi süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve tüm müşterilerimize, kredi vadeleri boyunca çevresel ve sosyal risk analizi yapıyoruz. 2020 yılsonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57'sini oluşturuyor ve sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföydeki payı yüzde 63. Bu çerçevede, bugüne kadar toplam kurulu gücü yaklaşık 4.140 MW olan 500 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 14,2 milyar TL tutarında kredi tahsis ettik.

Bu projelerden kurulu gücü yaklaşık 2.870 MW olan 309 adet enerji yatırımına ise 10,3 milyar TL civarında kredi ödemesi gerçekleştirdik. Bu projelerle 161 milyon adet civarında yetişkin ağacın yaratacağı etkiyle sağlanabilecek yaklaşık 3,5 milyon ton/yıl karbondioksit salınımını engellemenin ve 1,7 milyon civarında konuta ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılı itibarıyla engellenen emisyonu 5 milyon ton/yılın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

"Sürdürülebilir dönüşümün destekçisiyiz"

Güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal enerji ve enerji verimliliği projelerine finansman desteği sunduklarını belirten Öztop, "Türkiye'nin ilk çatı GES yatırımının finansmanını gerçekleştirmiş bir banka olarak, 2020 yılında devreye alınan lisanslı GES projelerinin yüzde 20'si Bankamız tarafından finanse edildi. Bugüne kadar toplam 626 MW kurulu güce sahip 23 RES projesinin üretime başlamasını sağladık. 2020 yılında finansmanına başlanan RES projelerinin tüm türbinlerinin devreye girmesiyle bankamızın finanse ettiği RES projelerinin kurulu gücü 920 MW'a ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Kalkınma Bankacılığı misyonuyla finansman kuruluşlarından sağladıkları fonların yanı sıra yenilikçi ürünler de geliştirdiklerini belirten Öztop, "Yatırım Bankacılığı çatısı altında, 2021 yılının ilk çeyreğinde büyük bir özveri ile devam ettiğimiz çalışmalarımız neticesinde 200 milyon TL tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. Bu tip yenilikçi finansman araçlarıyla ülkemizdeki sürdürülebilirlik yatırımlarına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sorumlu bankacılık

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak üzere oluşturduğu Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin kurucu imzacısı olduklarını hatırlatan ve kamu ve özel sektör finans kuruluşları içinde TSE "İklim Dostu Kuruluş" belgesini alan ilk banka olduklarını vurgulayan Öztop, şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact'i Banka olarak destekliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 13'üne doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyoruz. Jeotermal arama projeleri için, Dünya Bankası 'Risk Sharing Mechanism' (RSM) hibe programını Türkiye'de uygulayan ilk ve tek bankayız. Banka olarak bu proje kapsamında elde edilen bilgi birikiminin belirlenen 9 hedef ülkeye aktarılması amacıyla, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından koordine edilen ve AB-Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında geliştirilen GEORISK Projesi'ne dahil olduk.

Türk Standartları Enstitüsü'nün 'İklim Dostu Kuruluş' kriterlerini yerine getirerek İklim Dostu Kuruluş belgesini almaya 2020 yılında da hak kazandık ve aynı yıl CDP Raporlamasında B+ olan skorumuzu A- 'ye yükselttik. 2020 yılında, Birleşmiş Milletler'in 'Yenilenen Küresel İş Birliği için İş Dünyası Liderleri Bildirisi'ni 100 ülkeden 1.000'i aşkın üst düzey yöneticiyle beraber imzaladık. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin üyesiyiz. Ayrıca, Ankara'da bankamızın adını taşıyan iki ormanımızın ardından İstanbul'a da bir orman kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ormanlardaki 20.000 ağacımız ile yılda yaklaşık 435 ton karbondioksit salımına engel oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol