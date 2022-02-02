Son dakika haberleri! Türkiye ile Hong Kong kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliğini güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi İstihbarat Birimi (JFIU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak.

MASAK ile JFIU arasında imzalanan konuya ilişkin mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki kurum, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliğine gidecek. Mali istihbarat birimleri bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamlı bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.