Son dakika haberleri: Türkiye ile Azerbaycan arasında başlayan kimlikle seyahat uygulaması Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor
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Son dakika haberleri: Türkiye ile Azerbaycan arasında başlayan kimlikle seyahat uygulaması Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türkiye ile Azerbaycan arasında başlayan kimlikle seyahat uygulaması Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirmelerini sağlayan uygulamanın yürürlüğe girmesiyle Dilucu Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde...

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Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirmelerini sağlayan uygulamanın yürürlüğe girmesiyle Dilucu Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde geçişler başladı.

İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'nda, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında saat 00.00'dan itibaren başlayan geçişler sürüyor.

Uygulama kapsamında sınır kapısının her iki tarafından araçlar ile vatandaşların geçişine izin veriliyor.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirler alınan sınır kapısının her iki tarafından geçenlerden Kovid-19 testi sonucu isteniyor.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine, "Azerbaycan ile kimlikle seyahat dönemi ne mutlu ki bugün itibariyle başladı. Hayırlı, uğurlu olsun. 'İki devlet tek millet'e de bu yakışırdı." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, "Bu uygulama, 'iki devlet tek millet' anlayışı ve geçmişten gelen kardeşlik bağlarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, halklarımız arasındaki birlik, beraberlik ve samimiyete önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Uygulama uyarınca, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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