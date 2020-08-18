Son dakika haberleri: Türkiye genelinde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
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Son dakika haberleri: Türkiye genelinde yarın koronavirüs denetimi yapılacak

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığından valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
18.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:06

İçişleri Bakanlığından valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Genelgede, yarın ülke genelinde yapılacak denetimlerin tüm il ve ilçelerde vali, kaymakamların koordinesinde, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından yapılacağı kaydedildi.

Genelgede, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarının denetleneceği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacağı kaydedilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri gibi) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

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Kaynak: AA

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