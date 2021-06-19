TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
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TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde İstanbul merkezli, 'Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

TÜRKİYE genelinde İstanbul merkezli, 'Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Türkiye genelinde İstanbul merkezli, 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
TÜRKİYE GENELİNDE İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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