Son dakika haberleri | Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 306 milyon dolar kazandı
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Son dakika haberleri | Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 306 milyon dolar kazandı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 306 milyon dolar kazandı

Son dakika haberi: Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 7 ayında 1 milyar 306 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 7 ayında 1 milyar 306 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Sevinç, yazılı açıklamasında, 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 döneminde 185 bin 147 ton fındık ihracatı yapıldığını belirtti.

Bu ihracatın karşılığında 1 milyar 306 milyon 420 bin 561 dolar ???????gelir sağlandığını ifade eden Sevinç, geçen sezonunun aynı döneminde 249 bin 971 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 642 milyon 837 bin 175 gelir elde edildiğini anımsattı.

Buna göre söz konusu dönemde miktar bazında 64 bin 824 ton, döviz girdisinde ise 336 milyon 426 bin 614 dolarlık azalış olduğunu aktaran Sevinç, şunları ifade etti:

"Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve yüksek net döviz getirisi olması yanında, bölgemiz ekonomi ve istihdamının motoru durumundaki fındık dış satımında yeniden hareketli günlere ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz. Mayıs ayı başı itibarıyla miktarını tahmin edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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