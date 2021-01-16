Dışişleri'nden, Filistin'de yapılacak seçimlere destek açıklaması
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Dışişleri'nden, Filistin'de yapılacak seçimlere destek açıklaması

16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:41
Dışişleri'nden, Filistin'de yapılacak seçimlere destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesi yayımlanması hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Meclisi, Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesini yayımlamasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemeyi ve İstanbul'da ev sahipliğini yaptığımız görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradeyi takdirle karşılıyoruz. Bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazırdır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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