Son dakika haberleri... Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak
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Son dakika haberleri... Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

19.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:19
Son dakika haberleri... Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek.

SSTEK, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla kuruldu. Bu çerçevede şirket, mevcut kamu ve özel sektör firmalarıyla koordineli çalışarak, Türk savunma sanayisinin teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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