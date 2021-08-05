Son dakika haberleri: Türkiye Diyanet Vakfından yangın bölgelerinde yardım seferberliği
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Son dakika haberleri: Türkiye Diyanet Vakfından yangın bölgelerinde yardım seferberliği

Son dakika haberleri: Türkiye Diyanet Vakfından yangın bölgelerinde yardım seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye genelinde 35 ilde pek çok noktada çıkan yangın sonrası Türkiye Diyanet Vakfı, şubeleri aracılığıyla yangınlara müdahale eden görevli ve gönüllüler ile birlikte yangından etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu.

Türkiye genelinde 35 ilde pek çok noktada çıkan yangın sonrası Türkiye Diyanet Vakfı, şubeleri aracılığıyla yangınlara müdahale eden görevli ve gönüllüler ile birlikte yangından etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yurt içi ve yurt dışında yaşanan her türlü afet sonrasında imkanlar doğrultusunda yardım ulaştırmaya çalıştırdıklarını belirtti. Türk milletinin daha önce olduğu gibi bugünde yine zorda olan kardeşinin yardımına koşmak için bir birbirleriyle yarıştığını ifade eden Açık, yangınların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde oluşturulan lojistik merkezlerine Türkiye'nin dört bir yanından ev eşyası, beyaz eşya, mutfak malzemesi, kıyafet, temizlik malzemesi, bebek bezi, kuru bakliyat, gıda ve içecek gibi yardım malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

Bu yardımları görevli ve gönüllüler aracılığıyla organize ettiklerini kaydeden Açık, "Türkiye günlerdir çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların yaşandığı bölgeler başta olmak üzere bin 3 şubemizle yangına müdahale eden ekipler ve etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber olduk. Görevli ve gönüllülerimizle birlikte yangın bölgelerine sürekli olarak yiyecek ve içecek ulaştırıyoruz. İl Müftülerimiz aynı zamanda vakfımızın şube başkanları mağdur olan vatandaşlarımızla tek tek görüşerek ihtiyaçlarını belirleyip ona göre yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ailelerimize ev ve mutfak eşyası gıda, giyim gibi yardımları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Bir öğünde 3 bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikramı yapılabilen mobil mutfağın da bölgeye ulaştığını dile getiren Açık, "Bölgede yangını söndürmek için mücadele veren ekipler ile yangından etkilenen ailelere sıcak yemek ulaştırmaya başladık. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. İhtiyaç olduğu sürece mobil mutfağımız bölgede hizmet vermeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Yanan orman varlıklarının yeniden kazandırılabilmesi için de çalışma yürüttüklerini ifade eden Açık, bu kapsamda geçen yıl başlatılan "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasının yeniden hayata geçirildiği ve gelen bağışların yanan bölgelerin ağaçlandırılması için kullanılacağını söyledi.

Açık, kampanya kapsamında geçen yıl Hatay'da çıkan yangın sonrasında bölgeye binlerce fidan dikerek yanan orman varlığının yeniden kazanılabilmesi için adım attıklarını hatırlattı.

Antalya Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu da, yangının başladığı ilk günden beri bölgede incelemelerde bulunarak ailelere, yangınla mücadele eden görevlilere yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bölgede zarar gören camilerde de incelemelerde bulunduklarını dile getiren Eroğlu, zarar gören camilerin tadilat ve tefrişatlarının da en kısa sürede yapılacağını vurguladı.

Eroğlu, ayrıca Manavgat'ta yaklaşık bin 500 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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