Son dakika haberleri! Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da sel mağduru 400 aileye yardım malzemesi dağıttı
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Son dakika haberleri! Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da sel mağduru 400 aileye yardım malzemesi dağıttı

Son dakika haberleri... Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'daki sel felaketinde en çok zarar gören başkent Hartum'un Umdurman ve Kalakle bölgelerinde 400 aileye yardım malzemesi dağıttı.

Son dakika haberleri! Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da sel mağduru 400 aileye yardım malzemesi dağıttı
11.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:43

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'daki sel felaketinde en çok zarar gören başkent Hartum'un Umdurman ve Kalakle bölgelerinde 400 aileye yardım malzemesi dağıttı.

Sudan'da hazirandan bu yana aşırı yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu evleri su altında kalan ve yıkılan binlerce aile, geçici olarak daha güvenli bölgelere yerleştirildi.

Nil Nehri kıyısındaki Kalakle bölgesinde 250, Umdurman kentinde de 150 aileye un, şeker, yağ, mercimek, salça ve soğandan oluşan gıda paketleri ile soğuk ve sıtmadan korunmaları amacıyla battaniye ve cibinlik teslim edildi.

Umdurman'ın Şigle bölgesinde yerel derneklerle iş birliği içinde gerçekleştirilen dağıtıma Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, yaptığı konuşmada, "Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını getirdik. Selden etkilenen Sudanlı kardeşlerimize farklı alanlardaki desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Sel mağdurlarından Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saatlerce güvenli bir bölgeye götürülmeyi bekledik. Her şeyimizi su altında bıraktık." diye konuştu.

Şigle Polis Müdürü Nizar Hüseyin de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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