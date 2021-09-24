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Son dakika haberleri: Türkiye'den Yunanistan'ın Batı Trakya'daki okullarda dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türkiye'den Yunanistan'ın Batı Trakya'daki okullarda dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki azınlık okullarında dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki azınlık okullarında dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül'de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği belirtilmişti.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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