Son dakika haberleri | Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, dün Türkiye'nin kara hududunda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, dün Türkiye'nin kara hududunda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Dendias ve Borrell'in dün yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Dendias'ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonunun buna ortak olması ise ibret vericidir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye sınırında bu açıklamaları yapanlara, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'in "mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğu"na ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB ve Yunanistan'ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Dendias'ın, Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır."

Aksoy, Türkiye'ye karşı şer ittifakları kurma ve AB'yi suistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan'a bir faydası olmayacağının altını çizerek, "Bunun yerine Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli, meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA