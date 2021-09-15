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Son dakika haberleri! Türkiye'den Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Türkiye'den Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Somali hükümeti ve halkına taziye dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Somali hükümeti ve halkına taziye dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin Mogadişu şehrinin Vadajir bölgesinde 14 Eylül'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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