Son dakika haberleri | Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama
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Son dakika haberleri | Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

05.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:34
Son dakika haberleri | Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyeler sunulurken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Mali'nin Mopti Bölgesi'nde, Boni'deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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