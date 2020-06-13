Son dakika haberleri... Türkiye'den giden bisikletler İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi Gelen son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesindeki 137 çocuk, hediye edilen bisikletlerle sevindirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesindeki 137 çocuk, hediye edilen bisikletlerle sevindirildi. AFAD'ın Twitter hesabından İdlib'deki yetim çocukları sevindirmek için yürütülen dayanışma çalışmasının videosu paylaşıldı. "AFAD, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, Damla Projesi Gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğu bisikletlerle sevindirdik." notuyla paylaşılan videoda, yetim çocuklar için pedal çeviren gönüllülerin hikayesine yer verildi. Videodaki bilgilere göre, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Ankara'dan bisikletleriyle yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, 6 Haziran'da Hatay'a ulaştı. Takım, İdlib'deki Türk Kızılay Al Raddiya yetimhanesindeki 137 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet armağan etti. Farklı yaş gruplarından çocuklar hediyelerini sevinçle karşıladı. Kaynak: AA