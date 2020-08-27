Son dakika haberleri: Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde "Suriye'deki su kesintisi" iddialarına yanıt
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Son dakika haberleri: Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde "Suriye'deki su kesintisi" iddialarına yanıt

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin su kesintisi uyguladığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Allouk su tesisinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tişrin Barajı'ndan gelen elektrikle...

Son dakika haberleri: Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde
27.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:11

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin su kesintisi uyguladığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Allouk su tesisinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tişrin Barajı'ndan gelen elektrikle çalıştığını ve bölgeye elektriğin Kasım 2019'dan bu yana terör örgütü tarafından düzenli ve kasıtlı olarak kesildiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin Suriye'deki insani durumu görüştüğü oturumda, BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Yardımcısı Ramesh Rajasingham, Haseke ve Hol kampında yaşanan su kesintilerine dikkati çekti.

Alouk su tesisinde bu yıl en az 13 kesinti yaşandığını belirten Rajasingham, Haseke bölgesindeki 460 bin sivilin kesintilerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise su kesintilerinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

"Kalıcı bir çözüm için BM ile çalışmaya hazırız"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu da Türkiye'nin su kesintisi uyguladığı iddialarına ilişkin, Allouk su tesisinin PKK/YPG kontrolündeki Tişrin Barajı'ndan gelen elektrikle çalıştığını ve Allouk'un elektriğinin Kasım 2019'dan bu yana terör örgütü tarafından düzenli ve kasıtlı olarak kesildiğini söyledi.

Türkiye'nin çabaları sonucu Allouk'a elektrik verilmeye başladığını ve bu sayede su tesisinden yeniden su çıkarılmaya başlanabildiğini ifade eden Sinirlioğlu, "Haseke'ye sürdürülebilir ve tam kapasite su temini, elektrik enerjisinin kesintisiz olarak sağlanmasına bağlı ve biz, kalıcı bir çözüm için BM ile çalışmaya hazırız." dedi.

Sinirlioğlu, terör örgütleri ve rejimin su kaynaklarını silah olarak kullanmasına ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) suistimal etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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