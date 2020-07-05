Son dakika haberleri! Türkiye'deki kadavradan rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak
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Son dakika haberleri! Türkiye'deki kadavradan rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak

Son dakika haberleri: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Son dakika haberleri! Türkiye'deki kadavradan rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak
05.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:04

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Derya Sert'e yaptıkları rahim naklinden sonra tekniklerinin kullanılarak yurt dışında rahim nakilleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak bir şey." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirdikten sonra 10 yıl içerisinde bebeğin dünyaya gelmesi için daha önce denenmeyen bazı ameliyatları yaptıklarını söyledi.

Bu ameliyatları bilimsel makalelerle dünyaya duyuracaklarını aktaran Özkan, 10 yıl süreyle tedavide hastayı da yormadan hep ders alarak ilerlediklerini anlattı.

İlk 3-4 tüp bebek denemesinden sonra moleküler çalışmalara yöneldiklerine değinen Özkan, "Tüp bebek yöntemiyle hamile kalıyordu ancak hep aynı haftalarda düşükle sonuçlanıyordu. Bunu düşündük. Birkaç gebelikte kalp atışı görmemize rağmen aynı günlerde düşük olmasının sebebini araştırdık. Rahmin yapısında mı yoksa rahim ile vücut yapısında mı sıkıntılar var? Onları belirledik." diye konuştu.

Kontrollü şekilde sorunların üzerine gittiklerini vurgulayan Özkan, gelecek adına umut verici sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

İlk rahim nakli yapılan kadının anne olmasının bundan sonraki nakiller için önemine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Biz ilk yüz naklini yaptığımızda başarısız bir sonuç elde etseydik, Türkiye'de 10 sene kimse yüz nakli yapmazdı. 2000 yılında Suudi Arabistan rahim naklini yaptı ancak başarısızlıkla sonuçlandı ve 11 yıl kimse bunu yapmaya cesaret edemedi. Bizim nakil de başarısız olsaydı dünyada 15-20 sene kimse rahim nakli yapmazdı. Yani dünyada rahim nakli yapılmayacaktı. Bizim nakil başarılıydı ancak bebek olması onu tam başarılı yapacaktı. Bu da oldu. Avrupa'dan Asya'ya ve ABD'ye kadar birçok ülkeden gelen ekiplere tekniğimizi anlattık. Yaptığımız rahim naklinden sonra dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak rahim nakilleri gerçekleşti. Doğan çocuklar da oldu. Derya sadece anne olmakla kalmadı birçok kadının da yüzünün gülmesine, anne olmasına vesile oldu."

"Bu nakiller kliniğe taşınmasından sonra hızlanacak"

Özkan, ilk vakanın çocuğunun doğmasının bu ameliyatları hızlandıracağını kaydetti.

Mutlu bir evliliği olup da rahmi olmadığı için bebek sahibi olamayan aileler bulunduğuna işaret eden Özkan, "Rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak bir şey. Bu nakiller kliniğe taşınmasından sonra hızlanacak. Belki yüzlerce, binlerce nakil yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

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Kaynak: AA

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