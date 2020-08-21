Son dakika haberleri | Türkiye'deki 'halk kütüphanesi' sayısı bin 182 oldu Son dakika haberlerine göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2019 yılında çocuk kütüphaneleri dahil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182, kitap sayısı ise 20 milyon 742 bin 540 olarak açıklandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2019 yılında çocuk kütüphaneleri dahil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182, kitap sayısı ise 20 milyon 742 bin 540 olarak açıklandı.

Ajans Press'in, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye'deki halk kütüphanesi sayıları belli oldu. Çocuk kütüphaneleri dahil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182, kitap sayısı ise 20 milyon 742 bin 540 olarak açıklandı. Halk kütüphanesini kullanan kişi sayısı ise 31 milyon 451 bin 920 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Türkiye'de 53 adet gezici kütüphane yer alırken, gezici kütüphanelerin geçen yıl bin bir yere gittiği ve 423 bin 511 kişiye ulaştığı gözlendi.Medya takip kurumu Ajans Press, kütüphaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl kütüphaneler ile alakalı basına 11 bin 774 haber yansıdığı tespit edildi. Çıkan haber başlıklarını inceleyen medya takip kurumu, Açıkhava kütüphanelerinin gündemde olduğunu ve gezici kütüphanelerin de basında oldukça yer aldığını kaydetti.

Kaynak: DHA