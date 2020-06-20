Son dakika haberleri: Türkiye'de tedavi edilen Bosnalı çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Türkiye'de tedavi edilen Bosnalı çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

Son dakika güncel haberi: Türkiye'de tedavi edilen 13 yaşındaki Bosna Hersekli Nadin Smajlovic, yazdığı duygusal mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, tek hayalinin bir gün kendisiyle tanışmak olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri: Türkiye'de tedavi edilen Bosnalı çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor
20.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:03

Türkiye'de tedavi edilen 13 yaşındaki Bosna Hersekli Nadin Smajlovic, yazdığı duygusal mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, tek hayalinin bir gün kendisiyle tanışmak olduğunu belirtti.

Mektubunda yaşadıklarını anlatan Nadin, ülkesi Bosna Hersek'te tedavi imkanı olmadığı için geçen ekim ayında anne ve babasıyla Türkiye'ye gittiğini, İstanbul'da özel bir hastanede kendisine nadir rastlanan karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunu kaydetti.

Yapılan kontrollerin ardından karaciğer tüberkülozu, karaciğer sirozu ve otoimmün hepatit olduğunu öğrendiğini aktaran Nadin, "İlk tedavi sürecini iyi geçirdim. Zira sizin doktorlarınız harika, hastaneleriniz de çok güzel." ifadelerini kullandı.

Tüberküloz nedeniyle İstanbul'daki bir verem savaş dispanserinde de tedavi gördüğünü belirten Nadin, duygularını "İlk tedavi sürecinin ardından 29 Ekim'de Saraybosna'ya döndüm. Ülkenizde o gün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Türkiye'den ayrıldığım için üzgündüm. Türkiye dünyadaki en güzel ülke, ama bir taraftan da Saraybosna'daki kardeşlerime yeniden sarılacağım için de mutluydum." ifadeleriyle aktardı.

Tedavisine Bosna Hersek'te devam edilemeyeceği için kasım ayında yeniden Türkiye'ye gittiklerini anlatan Nadin, "Bir gün televizyon izlerken bir vatandaşınız için İsveç'e özel uçak gönderdiğinizi gördüm ve ağlamaya başladım. Sizin kendi vatandaşlarınız ve ülkenizle nasıl ilgilendiğinizi gördüm. Allah size en hayırlısını versin." temennisinde bulundu.

Nadin, 24 Haziran'da karaciğer biyopsisi için yeniden Türkiye'ye gideceğini kaydederek, mektubunu şöyle tamamladı:

"Güzel ülkeniz Türkiye'yi yeniden göreceğim için çok mutluyum. Yaşıtlarım oyuncularla, şarkıcılarla ya da futbolcularla tanışmak ister. Oysa benim tek arzum sizinle tanışmak. Sizi ve ülkenizi çok sevdim. Allah'ın takdiri ve doktorlarınızın yardımıyla bugün hala hayattayım ve sağlıklı bir yaşama dair umudum var. Siz benim için çok özel birisiniz. Umarım Allah dualarımı duyar ve bir gün sizinle tanışabilirim. Saraybosnalı Nadin sizi çok seviyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Son Dakika: LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Murat Boz Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Dha Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Türkiye'de tedavi edilen Bosnalı çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:06:46. #1.15#
title