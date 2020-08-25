Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
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Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu.

Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
25.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:47

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Bugün 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu, 887 kişi ise iyileşti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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