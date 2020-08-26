Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. Bugün 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu, 1002 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA