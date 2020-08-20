Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Bugün 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu, 882 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA