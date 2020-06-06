Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...
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Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...
06.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:03

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Kaynak: AA

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