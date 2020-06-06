Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka... Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu. Kaynak: AA